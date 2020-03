Pán Fico, Smeráci a ostatní populisti v parlamente, 13. dôchodok penzisti nepotrebujú!

To, čo dôchodcovia najviac potrebujú, sú tri veci. Úprimný záujem, starostlivosť a dostatočnú penziu (disponibilný príjem), vďaka ktorej budú môcť dôstojne žiť aj tí, ktorí ju majú najnižšiu.

Akákoľvek jednorazová suma má totiž jednorazový dopad a efekt. Dôchodcovia sa budú tešiť na to, že im prídu v jednom období v roku eurá, ktoré mnohí použijú na splatenie dlhov, ktoré z rôznych dôvodov majú na krku, iní za to nakúpia darčeky vnúčatám, ďalší pôjdu niekam do kúpeľov (lepší prípad), prípadne sa stanú terčom "obchodníkov", ktorí im ponúknu neodmietnuteľný brakový tovar. Bohužiaľ iba marginálna skupina dôchodcov to použije na vytvorenie si rezervy. Nie preto, že by väčšina nechcela. Nebude môcť.

Aby to nebolo vnímané tak, že si o našich dôchodcoch myslím, že nie sú dobrými hospodármi. To určite nie. Len sa obávam, že takéto opatrenie v konečnom dôsledku nevyrieši nič, iba navýši spotrebu v jednom období roka a zabezpečí jednorazový efekt, ktorý následne vyprchá.

V čase výplat sa totiž veľmi pravdepodobne vytvorí tlak na ceny, ktorý spôsobí plánovaný a vopred predikovateľný prísun likvidity na trh! Koľkí obchodníci to nevyužijú? V konečnom dôsledku sa teda zníži reálna kúpna sila obyvateľov, pretože za tú istú sumu si kúpia menej. Alebo inak, za vyššiu sumu si kúpia to isté.

Povedzme si otvorene, prevažná väčšina našich dôchodcov prežíva, nežije! Mnohí by sa aj radi socializovali, no náš sociálny štát, ako ho s obľubou nazývali páni z predchádzajúcej vlády, nevytváral takmer žiadne možnosti. Dôvod je podľa mňa jodnoduchý. Nič valné z toho nemohlo kvapnúť na úplatkoch, eurofondoch a podobne. Takže nebol dôvod sa snažiť oveľa viac.

Premýšľajme teda, či by nebolo lepšie investovať do centier, kde dôchodcovia budú môcť plnohodnotne tráviť voľný čas a byť aktívni? Či by nebolo lepšie namiesto jednorazových dôchodkov začať prijímať riešenia, ktoré rozložia navýšenie dôchodkov na celý rok proporčne? Či by nebolo rozumnejšie zmeniť logiku doplatkov za lieky tak, aby práve skupina obyvateľov, ktorá lieky používa najviac, mala dostupný čo najväčší počet liekov bez doplatku, možno všetky?

Určite by sa našlo množstvo ďalších opatrení, ktoré by našim dôchodcom vedeli do kapsy pridať viac peňazí a zvýšiť im kvalitu života. Bez prázdnych a populistických krokov.